মঙ্গলবার, ১২ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে মেহেরপুরে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১২, ২০২৫ ১:৪০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

“প্রাথমিক বৃত্তি নিয়ে বৈষম্য নয়, সাম্য চাই”—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫-এ কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সামনে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি জানে আলমের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন কিডস ওয়াল্ডের পরিচালক ফজলুল হক মন্টু, শিক্ষক নাহিদা ইসলাম, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক সামসুর রহমান টুটুল, অনামিকা আইডিয়াল স্কুলের মো. আনিসুর রহমান, ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন স্কুলের মো. ইমরান খান, গাংনী প্রি-ক্যাডেট অ্যান্ড হাই স্কুলের শিক্ষক জালাল আহমেদ, প্রতিভা কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড জুনিয়র গার্লস হাই স্কুলের লালচাঁদ আলী এবং কুড়ির মেলা কিন্ডারগার্টেন বামুন্দীর মোস্তাফিজুর রহমান।

এসময় জেলার বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেনের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষার্থী মানববন্ধনে অংশ নেন।


