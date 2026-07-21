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মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত প্রায় ৮ ঘণ্টা পর মেহেরপুরে খাদে উল্টে যাওয়া যাত্রীবাহী বাস উদ্ধার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

প্রায় ৮ ঘণ্টা পর মেহেরপুরে খাদে উল্টে যাওয়া যাত্রীবাহী বাস উদ্ধার

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ২১, ২০২৬ ৮:৫০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর শহরের ওয়াপদার মোড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় খাদে উল্টে যাওয়া যাত্রীবাহী বাসটি প্রায় ৮ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভারী যন্ত্রপাতি ও শ্রমিকদের সহায়তায় বাসটি খাদ থেকে তুলে সড়কে আনা হয়।

উদ্ধারকাজে প্রায় ২০ জন শ্রমিক অংশ নেন। তিনটি মোটা লোহার চেইনের সাহায্যে বাসটিকে টেনে উপরে তোলা হয়। দীর্ঘ সময়ের চেষ্টার পর সন্ধ্যার দিকে উদ্ধার অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

এর আগে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে কুষ্টিয়া-জ-০৪-০০৩২ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী বাস মেহেরপুর কলেজ মোড় থেকে যাত্রী নিয়ে কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বাসটি মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের গেটের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক ইউটার্ন নিয়ে বাসের সামনে চলে আসে। একই সময়ে একটি ইজিবাইকও বাসের সামনে পড়ে গেলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সামনের খাদে উল্টে যায়।

দুর্ঘটনার পর বাসের ভেতরে আটকে থাকা যাত্রীদের চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনায় অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।




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