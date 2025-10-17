ফিজিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আমঝুপির মিঠুর মৃত্যু

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের ফিজি প্রবাসী মিঠু আর দেশে ফিরতে পারলেন না। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ফিজিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
মিঠু আমঝুপি গ্রামের মোশাররফ হোসেনের মেজো ছেলে। প্রায় আট বছর আগে পরিবারের সচ্ছলতার আশায় তিনি ফিজিতে পাড়ি জমিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে গেছেন।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ফিজিতে কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন মিঠু। পরে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়।
এদিকে, ফিজিতে বাংলাদেশের কোনো দূতাবাস না থাকায় মিঠুর মরদেহ দেশে আনার বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। তার পরিবার এখন সরকারের সহযোগিতা কামনা করছে।