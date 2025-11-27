বৃহস্পতিবার, ২৭শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ফুটপাত ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন দাবিতে মেহেরপুর পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে অবস্থান
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

ফুটপাত ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন দাবিতে মেহেরপুর পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে অবস্থান

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৭, ২০২৫ ৬:৪৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরে নানা দাবিদাওয়া নিয়ে ফুটপাত ব্যবসায়ীরা পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গড়পুকুর এলাকার সকল ফুটপাত ব্যবসায়ী পৌরসভার সামনে এসে এই অবস্থান নেন।

ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন, তাদের নির্ধারিত সময়ের আগেই দোকান বন্ধ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তারা ফুটপাতের দোকান খোলা রাখার সময়সূচি বাড়ানোর দাবি জানান। পাশাপাশি পৌরসভার ভেতরে মোটরসাইকেল পার্কিংয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি তোলেন।

অবস্থান কর্মসূচিতে ফুটপাত ব্যবসায়ী সজিব, রিমেল, রাসেল, মিন্টু, জিয়া, আলমগীর, তুহিনসহ অনেক ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে সরকারি রাস্তা দখল ও সাংবাদিকের মোবাইল ছিনতহানির...

গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মিছিলে অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে পুলিশ সুপার কাপ আন্তঃ ইউনিট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট...

গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মিছিলে এসে কর্মী অসুস্থ

মেহেরপুরে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

আমঝুপি নীলকুঠির উন্নয়নে মেহেরপুরে আলোচনা সভা