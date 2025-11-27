ফুটপাত ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন দাবিতে মেহেরপুর পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে অবস্থান

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে নানা দাবিদাওয়া নিয়ে ফুটপাত ব্যবসায়ীরা পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গড়পুকুর এলাকার সকল ফুটপাত ব্যবসায়ী পৌরসভার সামনে এসে এই অবস্থান নেন।
ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন, তাদের নির্ধারিত সময়ের আগেই দোকান বন্ধ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তারা ফুটপাতের দোকান খোলা রাখার সময়সূচি বাড়ানোর দাবি জানান। পাশাপাশি পৌরসভার ভেতরে মোটরসাইকেল পার্কিংয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি তোলেন।
অবস্থান কর্মসূচিতে ফুটপাত ব্যবসায়ী সজিব, রিমেল, রাসেল, মিন্টু, জিয়া, আলমগীর, তুহিনসহ অনেক ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।