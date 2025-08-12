বজ্রপাতে আহত মুজিবনগরের এক কৃষক

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামে বজ্রপাতে মোহাম্মদ ইয়ার আলী (৪৫) নামে এক কৃষক আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে ইয়ার আলী মাঠে কাজ করছিলেন। হঠাৎ আকাশে প্রচণ্ড মেঘ জমে বজ্রপাত হলে সরাসরি তাঁর ওপর আঘাত হানে। বিকট শব্দে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।
পরে স্থানীয়রা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠান।