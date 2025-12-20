শনিবার, ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বড়দিন উপলক্ষে মেহেরপুরে গীর্জা ও চার্চ নেতাদের সঙ্গে পুলিশের মতবিনিময় সভা

ডিসেম্বর ২০, ২০২৫ ৬:০২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

আসন্ন ক্রিসমাসডে ও শুভ বড়দিন যথাযথভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে মেহেরপুর পুলিশ সুপারের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন গীর্জা ও চার্চের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরের দিকে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ আতিকুল হক, জামিনুর রহমান খানসহ মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন গীর্জা ও চার্চের নেতৃবৃন্দ।

সভায় আসন্ন বড়দিন উদযাপন উপলক্ষে সার্বিক পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ সময় গীর্জা ও চার্চ নেতৃবৃন্দ তাদের মতামত ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। তাদের মতামতের আলোকে বড়দিন শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে পুলিশ সুপার অভিমত ব্যক্ত করেন।




