বর্ণাঢ্য আয়োজনে গাংনীতে পহেলা বৈশাখ উদযাপন

বর্ণাঢ্য আয়োজন ও উৎসবমুখর পরিবেশে মেহেরপুরের গাংনীতে উদযাপিত হয়েছে পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩। মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচির সূচনা হয়।
এরপর উপজেলা শহরে বের করা হয় একটি আকর্ষণীয় ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। নানা রঙের ব্যানার, ফেস্টুন ও ঐতিহ্যবাহী সাজসজ্জায় শোভাযাত্রাটি উৎসবে ভিন্নমাত্রা যোগ করে।
শোভাযাত্রা শেষে আয়োজন করা হয় বাঙালির চিরায়ত খাবার পান্তা ভাতের। পান্তা খাওয়া শেষে শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তির মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেন।
এছাড়াও দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় গ্রামীণ ঐতিহ্যের অন্যতম আকর্ষণ লাঠিখেলা, যা উপস্থিত দর্শনার্থীদের মধ্যে বাড়তি আনন্দ যোগ করে। সার্বিকভাবে দিনব্যাপী এ আয়োজন নতুন বছরকে বরণ করে নিতে গাংনীবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।