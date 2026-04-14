মঙ্গলবার, ১৪ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১লা বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৫শে শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা ইতিহাস ও ঐতিহ্য বর্ণাঢ্য আয়োজনে গাংনীতে পহেলা বৈশাখ উদযাপন
ইতিহাস ও ঐতিহ্যবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

বর্ণাঢ্য আয়োজনে গাংনীতে পহেলা বৈশাখ উদযাপন

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ১৪, ২০২৬ ৬:২০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বর্ণাঢ্য আয়োজন ও উৎসবমুখর পরিবেশে মেহেরপুরের গাংনীতে উদযাপিত হয়েছে পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩। মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচির সূচনা হয়।

এরপর উপজেলা শহরে বের করা হয় একটি আকর্ষণীয় ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। নানা রঙের ব্যানার, ফেস্টুন ও ঐতিহ্যবাহী সাজসজ্জায় শোভাযাত্রাটি উৎসবে ভিন্নমাত্রা যোগ করে।

শোভাযাত্রা শেষে আয়োজন করা হয় বাঙালির চিরায়ত খাবার পান্তা ভাতের। পান্তা খাওয়া শেষে শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তির মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেন।

এছাড়াও দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় গ্রামীণ ঐতিহ্যের অন্যতম আকর্ষণ লাঠিখেলা, যা উপস্থিত দর্শনার্থীদের মধ্যে বাড়তি আনন্দ যোগ করে। সার্বিকভাবে দিনব্যাপী এ আয়োজন নতুন বছরকে বরণ করে নিতে গাংনীবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।




সম্পর্কিত পোস্ট

চালকবিহীন ট্রাকের ধাক্কায় ভ্যান খাদে, আহত ৫

ঐতিহ্যের রঙে কোমরপুরে অনামিকা আইডিয়াল স্কুলে বৈশাখী উৎসব

বর্ণিল আয়োজনে মেহেরপুরে বৈশাখী মেলার উদ্বোধন

ঐতিহ্যের সুরে মেহেরপুরে নববর্ষের সাংস্কৃতিক আয়োজন

ঐতিহ্যের আবহে মেহেরপুরে নববর্ষের আলোচনা সভা

মেহেরপুরে শিশু একাডেমির আয়োজনে নববর্ষের প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ