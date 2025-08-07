বৃহস্পতিবার, ৭ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্ষায় হাঁটু পানি, শুষ্ক মৌসুমে হাট—জর্জরিত গাংনীর শহড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

আগস্ট ৭, ২০২৫ ১:৪৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের শহড়াতলা গ্রামে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে ১৯৩৫ সালে ৬৪ শতক জমির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয় শহড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত এই বিদ্যালয়টি বর্তমানে নানা সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর।

বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৪টি শ্রেণিকক্ষ থাকলেও তার মধ্যে ২টি কক্ষের ছাউনি টিনের, যা বর্তমান শিক্ষার পরিবেশের সাথে একেবারেই বেমানান। বর্ষা মৌসুম শুরু হলেই পুরো বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাঁটু পরিমাণ পানি জমে থাকে, যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ায় সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অনেক সময় শিক্ষা কার্যক্রমও বাধাগ্রস্ত হয়।

শুধু বর্ষাকাল নয়, শুষ্ক মৌসুমেও বিদ্যালয়ের পরিবেশে শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার—সপ্তাহে দুই দিন—বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই বসে হাট। হাটের এই আয়োজনের কারণে ক্লাস পরিচালনা যেমন বাধাগ্রস্ত হয়, তেমনি শিক্ষার্থীদের মনোযোগেও আসে বিঘ্ন।

বর্তমানে বিদ্যালয়ে মোট ১৬০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে, যার মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে ২১ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৩০ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ৩৪ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ৩৫ জন এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ৪০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এদের জন্য একটি শিক্ষাবান্ধব ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা সময়ের দাবি।


