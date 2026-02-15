বাঁকিতে মালামাল না দেওয়ায় ব্যবসায়ীর উপর হামলার অভিযোগ, থানায় মামলা

মেহেরপুরে বাঁকিতে মালামাল না দেওয়াকে কেন্দ্র করে মোঃ বাবুল হক নামের এক ব্যবসায়ীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় তিনি মুজিবনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
মোঃ বাবুল হক মেহেরপুর শহরের কোট পাড়ার মিন্টু রহমানের ছেলে। এ ঘটনায় বাবুল হক মেহেরপুরের মুজিবনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।
বাবুল হকের লিখিত অভিযোগের সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর শহরের কাজী অফিস পাড়ায় (পুরাতন বাস স্ট্যান্ড এলাকা) তার নিউ হক ট্রেডার্স ব্যবসা সূত্রে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় হার্ডওয়ারের দোকানে মালামাল বিক্রি করে থাকে।
গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বাবুল হক মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর তারিখ হার্ডওয়ার মালামাল বিক্রয় করতে যায়।এ সময় যতারপুর গ্রামের হাদিউল করিমের ছেলে কোমরপুরের ব্যবসায়ী ফারুক আহমেদ উজ্জল বাবুল এর কাছ থেকে বাঁকিতে মালামাল ক্রয় করতে চাই। এ সময় বাবুল বাঁকিতে মালামাল বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে উজ্জ্বল তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির জের ধরে ফারুক আহমেদ উজ্জলের নেতৃত্বে লিজন সহ কয়েক ব্যক্তি বাবুল হক এর উপর হামলা চালাই। এবং তাকে মারধর করে। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুরে পাঠিয়ে দেয়।
এদিকে শারীরিকভাবে আঘাত করার পরও ফারুক আহমেদ উজ্জল তার নিজস্ব ফেসবুক আইডিতে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে একটি পোস্ট দেয়। ওই পোস্টে আবারও তার উপর হামলার হুমকি দেয়। একই সাথে তার ফেসবুক আইডিতে অস্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং হুমকি ধামকি দিতে থাকে। এ ঘটনায় বাবুল হক রবিবার মুজিবনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন।
এ ব্যাপারে ফারুক আহমেদ উজ্জলের সাথে যোগাযোগ করা হলে হামলার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, তার সাথে আমার ব্যবসা ছিল।এ কারণে আমি তার কাছে থেকে মালামাল ক্রয় করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে কৌশলে বকেয়া টাকা আদায় করে আমার কাছে বাঁকিতে মালামাল বিক্রি করেনি। ফেসবুক আইডিতে হুমকি দেওয়ার পোস্ট এর ব্যাপারেও স্বীকার করেন।