মঙ্গলবার, ২৬শে আগস্ট, ২০২৫
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে পিরোজপুর ইউনিয়নে বলিয়ারপুর গনসংযোগ

আগস্ট ২৬, ২০২৫

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলা পিরোজপুর ইউনিয়নে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বলিয়ারপুর গ্রামে গণসংযোগ করেছেন।

মঙ্গলবার বিকেল ৫ ঘটিকার সময় বলিয়ারপুর গ্রামে প্রধান প্রধান সড়কের দোকানপাট গুলোতে গনসংযোগ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের পদ প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা শাখার নায়েবে আমির মাওলানা মাহাবুব উল আলম,

গণসংযোগে আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আবুল হোসেন, মেমেহেরপুর সদর উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, পিরোজপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামী আমির মিয়ারুল ইসলাম, সেক্রেটারি জমিরুল ইসলাম, বলিয়ারপুর দুইটি ইউনিট সভাপতি শাহিন ও আশরাফুলসহ পিরোজপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।


