মঙ্গলবার, ৭ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ৭, ২০২৬ ১:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখেন সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন এবং মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা সাইফুল হুদা প্রমুখ।

এছাড়াও সভায় জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তুতি সভায় বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।




সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর সদরে অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বিদায় সংবর্ধনা

‘স্বাস্থ্যসেবায় বিজ্ঞান, সুরক্ষিত সকল প্রাণ’ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে বিশ্ব...

লিজের মেয়াদ শেষের আগেই কলা গাছ কেটে জমি...

গাংনীতে ট্রলি উল্টে শ্রমিকের পা বিচ্ছিন্ন ; আহত...

মেহেরপুরে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে মার্কেট বন্ধে ইউএনও’র মনিটরিং

নবাগত জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়কে ফুলেল শুভেচ্ছা...