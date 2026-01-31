বাদিয়াপাড়া-মহব্বতপুরে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী নাজমুল হুদার ভােট প্রার্থনা

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনােনিত প্রার্থী নাজমুল হুদা
গাংনী উপজেলার বাদিয়াপাড়া ও মহব্বতপুরে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভােট প্রার্থনা করছেন।
শনিবার বিকেলে তিনি স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে ভােটারদের দ্বারে-দ্বারে ঘুরেছেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মেহেরপুর জেলা কর্মপরিষদ ও সূরা সদস্য আব্দুল মজিদ, গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম,বামন্দী ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর হাসানুজ্জামান,জামায়াত নেতা বােরহান উদ্দীনসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।