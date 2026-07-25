বামন্দীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হােটেল ব্যবসায়ীর জরিমানা

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এক হোটেল ব্যবসায়ীকে ৫ হাজার জরিমানা করা হয়েছে।
শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। আদালত পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজুল ইসলাম।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে,বামন্দী বাজারে অবস্থিত লালন হাটেল এন্ড রেস্তোরায় রান্নার কাজে পুরাতন তেল ব্যবহার এবং খাবার ঢেকে না রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব অনিয়মের দায়ে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৪-এর সংশ্লিষ্ট ৭ ধারায় প্রতিষ্ঠানটির মালিককে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। এ ধরনের অপরাধ নিরাপদ খাদ্য আইনের আওতায় দণ্ডনীয়।