মঙ্গলবার, ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

বারাদি ইউনিয়ন গোল্ড কাপ ফুটবলে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফাইনালে

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২, ২০২৫ ৯:৪২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের উদ্যোগে পাটকেলপোতা মাঠে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ড গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনালে উঠেছে ৪ নম্বর ওয়ার্ড। মঙ্গলবার বিকালে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনাল খেলায় টাইব্রেকারে ৮ নম্বর ওয়ার্ডকে ৪-২ গোলে পরাজিত করে ৪ নম্বর ওয়ার্ড।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীপূর্ণ খেলায় নির্ধারিত সময় কোনো পক্ষে গোল করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষে গোল করেন সাব্বির হোসেন, সাব্বির আহমেদ, কিরণ এবং রাফিউল, আর ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষে গোল করেন রনি এবং সাজিদ।

খেলার ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গোলরক্ষক আবু বক্কর, যিনি প্রতিপক্ষের রুবেল, হাবিবুরের শট প্রতিহত করেন। ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

উপস্থিত ছিলেন বারাদি ইউনিয়নের প্রশাসক ও সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, বারাদি ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আজিম উদ্দিন, ইউপি সদস্য কামরুজ্জামান মুকুল, বারাদি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ডাবলু প্রমুখ।

খেলা শুরুর আগে বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক রকিবুল ইসলাম খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।


