সোমবার, ৬ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২১শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত বারাদি ইউনিয়ন বিএনপির স্মরণসভা, দোয়া মাহফিল ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

বারাদি ইউনিয়ন বিএনপির স্মরণসভা, দোয়া মাহফিল ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৬, ২০২৫ ৯:১৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে প্রয়াত নেতৃবৃন্দের রুহের মাগফেরাত কামনায় স্মরণসভা, দোয়া মাহফিল ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে বারাদি ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বারাদি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, ইলিয়াস হোসেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বারাদি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান মুকুল।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান প্রমুখ।

দোয়া মাহফিল শেষে প্রয়াত নেতৃবৃন্দের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। পরে দলীয় নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

ঝাউবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে বি এম ক্রীড়া পরিষদের জয়

মেহেরপুরে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের...

মেহেরপুরে নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণভাতা চেক বিতরণ

বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও...

যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন...