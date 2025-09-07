বারাদি ওয়ার্ড গোল্ড কাপ ফুটবলে ২ নম্বর ওয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত বারাদি মাঠের ওয়ার্ড গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ২ নম্বর ওয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।
রবিবার বিকালে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ২ নম্বর ওয়ার্ড ২-১ গোলে ৪ নম্বর ওয়ার্ডকে পরাজিত করে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলায় প্রথমার্ধের মাত্র দুই মিনিটের মাথায় সোহেলের করা গোলেই এগিয়ে যায় ২ নম্বর ওয়ার্ড। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই রাফিউল গোল করে সমতায় ফেরান ৪ নম্বর ওয়ার্ডকে। তবে খেলার ১৩তম মিনিটে তামিমের গোল জয় নিশ্চিত করে ২ নম্বর ওয়ার্ডের।
টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড় বা ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন বিজয়ী দলের সোহেল। সেরা গোলরক্ষক হন ওহিদ এবং ফাইনালের ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তাফসির।
খেলার আগে উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন বারাদি ইউনিয়নের প্রশাসক ও সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম। এসময় বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য কামরুজ্জামান মুকুল, বারাদি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলুসহ অন্যরা।