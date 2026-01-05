সোমবার, ৫ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২১শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত বারাদী ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

বারাদী ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৫, ২০২৬ ৮:৪৫ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার  বাদ মাগরিব বারাদী ইউনিয়নের মহিউদ্দিন মার্কেট প্রাঙ্গনে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বারাদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন এবং জাসাসের সাধারণ সম্পাদক বাকাবিল্লাহ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সদর থানা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী মেম্বার, বারাদী ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ন কবিরসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইউনিয়ন যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নাল আবেদীন।

দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা মুফতি মাসুদুর রহমান।
এ সময় বক্তারা মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক অবদান স্মরণ করে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ দোয়া করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে সেনাবাহিনী ও ট্রাফিক পুলিশের যৌথ অভিযানে ৪টি...

মেহেরপুর কলেজ মোড়ে রয়েল ইনফিল্ড মোটরসাইকেল শোরুমের উদ্বোধন

মেহেরপুরে ৬ দিনব্যাপী ৫৪তম জাতীয় স্কুল–মাদ্রাসা শীতকালীন ক্রীড়া...

2০২৫ সালে মেহেরপুরে ২৫৫ জনের অপমৃত্যু; আত্মহত্যা ও...

মেহেরপুরে বিএনপির দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ