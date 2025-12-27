বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মেহেরপুরে জেলা কাজী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
“বাল্যবিবাহকে না বলুন, বর-২১ ও কনে-১৮ বছর বয়সে নিবন্ধন করুন”—এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে জেলা কাজী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সলোম মিলনায়নে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
মেহেরপুর জেলা কাজী সমিতির আহ্বায়ক এম. এ. কে. খায়রুল বাশারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় কাজী সমিতির সভাপতি রবিউল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা কাজী সমিতির সভাপতি আব্দুল বাকী, মেহেরপুর জেলা কাজী সমিতির সাবেক সভাপতি আব্দুল কাদের, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি শামসুল আলম এবং দৌলতপুর উপজেলা কাজী সমিতির সভাপতি ওবায়দুর রহমান।
সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এম. এ. কে. খায়রুল বাশার। এছাড়া বক্তব্য দেন কাজী হাবিবুর রহমান, ডেভিড জেমস, আব্দুল মাবুদ নান্নু প্রমুখ।
সম্মেলন শেষে এম. এ. কে. খায়রুল বাশারকে সভাপতি এবং মনিরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে মেহেরপুর জেলা কাজী সমিতির নতুন কমিটি গঠন করা হয়।