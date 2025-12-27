শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মেহেরপুরে জেলা কাজী সম্মেলন অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মেহেরপুরে জেলা কাজী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২৭, ২০২৫ ৫:০২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

“বাল্যবিবাহকে না বলুন, বর-২১ ও কনে-১৮ বছর বয়সে নিবন্ধন করুন”—এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে জেলা কাজী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সলোম মিলনায়নে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা কাজী সমিতির আহ্বায়ক এম. এ. কে. খায়রুল বাশারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় কাজী সমিতির সভাপতি রবিউল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা কাজী সমিতির সভাপতি আব্দুল বাকী, মেহেরপুর জেলা কাজী সমিতির সাবেক সভাপতি আব্দুল কাদের, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি শামসুল আলম এবং দৌলতপুর উপজেলা কাজী সমিতির সভাপতি ওবায়দুর রহমান।

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এম. এ. কে. খায়রুল বাশার। এছাড়া বক্তব্য দেন কাজী হাবিবুর রহমান, ডেভিড জেমস, আব্দুল মাবুদ নান্নু প্রমুখ।

সম্মেলন শেষে এম. এ. কে. খায়রুল বাশারকে সভাপতি এবং মনিরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে মেহেরপুর জেলা কাজী সমিতির নতুন কমিটি গঠন করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গণভোট ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময়...

মেহেরপুর-১ আসনে এনসিপির প্রার্থী সোহেল রানার পক্ষে মনোনয়ন...

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মুক্তিযােদ্ধাসহ ২জন আহত

মেহেরপুরে জেঁকে বসেছে তীব্র শীত, দুর্ভোগে শ্রমজীবী মানুষ

মুজিবনগরে ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত মরদেহ...

বড়দিন উপলক্ষে মুজিবনগরের বিভিন্ন চার্চ পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক