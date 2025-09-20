বাহরাইন গুদাবিয়া শাখা যুবদলের সভাপতি হলেন মুজিবনগরের রাশেদ রানা

মেহেরপুর নিউজ:
বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা তুলে ধরতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল বাহরাইন কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তর্গত গুদাবিয়া শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা, কমিটি গঠন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বাহরাইনের গুদাবিয়া শহরের একটি রেস্তোরাঁয় মিজানুর রহমানের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাহরাইন কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি আলাউদ্দিন গাজী এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাজারী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাহরাইন কেন্দ্রীয় বিএনপি’র সভাপতি আক্তারুজ্জামান মিয়া।
গেস্ট অব অনার ছিলেন বাহরাইন কেন্দ্রীয় বিএনপি’র সহ-সভাপতি আবুল হোসেন ভূঁইয়া ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো. জাহাঙ্গীর আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাহরাইন কেন্দ্রীয় বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম হোসেন এবং সিলেট বিভাগীয় বিএনপি’র আহ্বায়ক সোহেল আহমেদ। প্রধান বক্তা ছিলেন বাহরাইন কেন্দ্রীয় যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাহরাইন কেন্দ্রীয় যুবদলের প্রচার সম্পাদক শাহিন মোল্লা, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দেন, সদস্য সালাউদ্দিন, দিদার হোসেন, মিনহাজ রহমান, শেখ সাদেকসহ নেতৃবৃন্দ।
অনুষ্ঠানে গুদাবিয়া শাখা যুবদলের আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে সভাপতি নির্বাচিত হন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের বাজারপাড়ার রাশেদ রানা, সাধারণ সম্পাদক ফরিদ জামান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে কামরুজ্জামান।
আলোচনা সভা শেষে বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী সকল শহীদ এবং ২৪ মার্চের গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।