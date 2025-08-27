বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গাংনীতে প্রস্তুতিমূলক সভা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) সকাল ১১টায় সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়।
রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি নারিস উদ্দীনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমজাদ হোসেন বলেন, “২০১৮ সালে খুলনা বিভাগের মেহেরপুর থেকে আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। দল যদি এখন আমাদের মূল্যায়ন না করে, তবে এর দায়ভার দলকেই নিতে হবে।”
সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে র্যালি, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
প্রস্তুতিমূলক সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান বুলবুল, সাবেক পৌর কাউন্সিলর নাসির উদ্দীন, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাকারিয়া ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নূর ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শফিউর রহমান টমা, কাথুলি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাবেক উপ-দপ্তর সম্পাদক সাহিনুর রহমান, কাজিপুর বিএনপির নেতা গোলাম কিবরিয়া মিঠু, সাবেক ইউপি সদস্য লিটন, গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আহসানুল হক সুমন, জেলা যুবদলের সাবেক সদস্য আব্দুর মতিনসহ উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।