বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মুজিবনগরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

মেহেরপুর নিউজ:
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।
মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাজন এবং মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদল নেতা আরবাজ খান।
মেডিকেল ক্যাম্পে প্রায় দুই শতাধিক রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন।