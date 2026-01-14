বিএনপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।
বুধবার দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক পত্রের মাধ্যমে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তবে সম্প্রতি তার আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং দলের প্রতি তার আনুগত্য ও ত্যাগের কথা বিবেচনা করে দলীয় হাইকমান্ড এই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়।
দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত পত্রে জানানো হয়, ইতিপূর্বে আপনার (জুলফিকার আলী ভুট্টো) বিরুদ্ধে নেওয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হলো। এখন থেকে দলের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে আপনি দলীয় সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। একইসাথে দলের আদর্শ ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে কাজ করার জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জুলফিকার আলী ভুট্টো বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, আমৃত্যু শহীদ জিয়ার আদর্শ ও দেশনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে নিজেকে নিয়োজিত রাখবো।