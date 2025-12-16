মঙ্গলবার, ১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১লা পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বিজয় দিবসে মেহেরপুর জেলা বিএনপির শোভাযাত্রা ও শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ

ডিসেম্বর ১৬, ২০২৫ ৬:২৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে শোভাযাত্রা ও বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

শোভাযাত্রাটি মেহেরপুর বড় বাজার এলাকা থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ মোড়ে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিসৌধে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে উপস্থিত নেতাকর্মীরা বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, বিএনপি নেতা ইলিয়াস হোসেন, আনসারুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান হাফী, ওমর ফারুক লিটনসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা।




