বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অমীমাংসিত

মেহেরপুর নিউজ:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত এ খেলায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসন একাদশ ও মেহেরপুর পৌর একাদশ মুখোমুখি হয়। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটি ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।
খেলার প্রথমার্ধের ৪ মিনিটে জেলা প্রশাসন একাদশের পক্ষে মামুন গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। তবে দ্বিতীয়ার্ধের ১১ মিনিটে পৌর একাদশের সেলিম গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান।
খেলার ১৮ মিনিটে জেলা প্রশাসন একাদশের আরাফাত সহজ একটি গোলের সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। ফলে নির্ধারিত সময় শেষে খেলাটি ড্র অবস্থায় শেষ হয়।
খেলা শেষে সংক্ষিপ্ত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর উভয় দলের খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেন, শেখ তৌহিদুল কবীর,আবির আনসারী, পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ওবায়দুল্লাহসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।