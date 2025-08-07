বৃহস্পতিবার, ৭ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বিজিবি সদস্যদের দেখে পানিতে ঝাঁপ, সকালে উদ্ধার হলো মরদেহ

আগস্ট ৭, ২০২৫ ১:৫৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর বিল থেকে মাদক আনতে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দেওয়া এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে হরিরামপুর বিল থেকে মিঠু ওরফে বাবু (৪০) নামে ওই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত বাবু মেহেরপুর শহরের পেয়াদাপাড়ার বাসিন্দা শুকুর আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যার দিকে বাবু সহ আরও চারজন মেহেরপুর সদর উপজেলার বাজিতপুর সীমান্ত এলাকায় মাদক আনতে যায়। এ সময় সীমান্তে টহল দিচ্ছিলো বিজিবির একটি দল। বিজিবি সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্যরা পালিয়ে গেলেও বাবু পাশের হরিরামপুর বিলে ঝাঁপ দেন। এরপর তিনি আর উঠে আসেননি। ধারণা করা হচ্ছে, পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছে।

নিহতের পরিবার জানায়, বাবু বুধবার বিকেলের পর বাড়ি থেকে বের হন এবং রাতে আর ফেরেননি। খোঁজাখুঁজির পর বৃহস্পতিবার সকালে হরিরামপুর বিলে মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে হরিরামপুর গ্রামের বাসিন্দা ও বুড়িপোতা ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য আছেদ আলী বলেন,“বুধবার সন্ধ্যায় বিজিবি সদস্যরা আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন, ৪ জন মাদকসেবী পালিয়েছে, কিন্তু একজনের খোঁজ মিলছে না। বাবু পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে—এই তথ্য জানার পর রাতেও আশপাশের এলাকায় খোঁজাখুঁজি করি, কিন্তু পাওয়া যায়নি। সকালে বিলের উত্তর পাশে তার মরদেহ ভেসে থাকতে দেখা যায়।”

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

পুলিশ জানায়, প্রাথমিকভাবে এটি পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা বলেই ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।


