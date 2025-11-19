বুধবার, ১৯শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বিটিভির ‘নতুন কুঁড়ি ২০২৫’-এ সেরা দশে মেহেরপুরের ফারিয়া রহমান মাহি

নভেম্বর ১৯, ২০২৫ ৬:৪২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ফারিয়া রহমান মাহি বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) আয়োজিত ‘নতুন কুঁড়ি ২০২৫’-এর আবৃত্তি (খ বিভাগ)-এ সেরা দশে স্থান অর্জন করেছে।

ফারিয়া রহমান মাহি মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান ও খালিশা আক্তারের কন্যা।

তার এই অর্জনে আনন্দ প্রকাশ করে মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষ থেকে তাকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আলামিন ইসলাম বকুল, অধ্যক্ষ রিতা পারভিন এবং উপাধ্যক্ষ শামসুর রহমান টুটুল। তারা মাহির হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।




