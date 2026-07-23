বৃহস্পতিবার, ২৩শে জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৮ই সফর, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির নতুন কমিটি
নির্বাচনবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির নতুন কমিটি

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ২৩, ২০২৬ ৮:২১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে কানাই-রাশেদ পরিষদের ১৫ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন কোনো প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার না করায় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি তাদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করে।

নবনির্বাচিতদের মধ্যে সভাপতি পদে শাহাদুল ইসলাম কানাই, সাধারণ সম্পাদক পদে রাশেদ হাসান, সহ-সভাপতি পদে মোজাম্মেল হক ও হাবিবুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক পদে নূর মোহাম্মদ ও আপেল খান, কোষাধ্যক্ষ পদে ফারুক আহমেদ বেল্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আরিফুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক পদে উজ্জ্বল হোসেন, দপ্তর সম্পাদক পদে সোহেলের রেজা এবং সিনিয়র সদস্য পদে মো. আরেফিন আলী নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়া সদস্য পদে সুজন আলী, শিশির আহমেদ, রাব্বি ও মানিক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

এ সময় মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট মোখলেছুর রহমানসহ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মুজিবনগরে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবলের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার...

মেহেরপুরে জেলা পুলিশের মাসিক আইন-শৃঙ্খলা ও অপরাধ পর্যালোচনা...

মুজিবনগর উপজেলা জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন মোনাখালী...

মেহেরপুরে ১০ দিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার উদ্বোধন

মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০২৬ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

গাংনীতে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট আটক