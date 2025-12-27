শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
বিশিষ্ট সমাজসেবক আমান উল্লাহ বেলুর জানাজা ও দাফন আগামীকাল

ডিসেম্বর ২৭, ২০২৫ ৮:৩১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক, আমিনা বাইতুল উলুম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক আমান উল্লাহ বেলুর জানাজা ও দাফন আগামীকাল রবিবার সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত হবে।

শনিবার রাতে আমেরিকা থেকে তার মরদেহ নিজ গ্রাম কোমরপুরে এসে পৌঁছায়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় ভোরের দিকে আমেরিকার এলআইজে (LIJ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তিনি দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুসের জটিল রোগসহ শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। আমান উল্লাহ বেলু কোমরপুর গ্রামের মরহুম লুৎফর রহমান বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, দুই মেয়ে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুমের জানাজা ও দাফন কার্যক্রমে সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের শরিক হওয়ার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।




