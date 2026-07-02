বিশেষ বরাদ্দের ৫০টি সেলাই মেশিন পেলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিধাবঞ্চিত নারীরা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য মাওলানা তাজউদ্দিন খানের অনুকূলে বিশেষ বরাদ্দের ৫০টি সেলাই মেশিন সুবিধাবঞ্চিত নারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৫০ জন দুস্থ ও অসচ্ছল নারীর হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা তাজউদ্দিন খান।
সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মো. ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা সোহেল রানা এবং উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সেলাই মেশিন বিতরণের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তারা পরিবারে আর্থিকভাবে আরও অবদান রাখতে পারবেন। এ ধরনের উদ্যোগ নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
অনুষ্ঠান শেষে উপকারভোগীদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হয়।