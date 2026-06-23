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বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকা

কর্তৃক Enayet Akram
জুন ২৩, ২০২৬ ১১:৫২ পূর্বাহ্ণ

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে মেসি বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষস্থান অর্জণ করেছেন। ১৮ গোলের মালিক মেসি এই তালিকায় পিছনে ফেলেছেন জার্মান তারকা মিরোস্লাভ ক্লোসাকে। বাসস

বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকা :

১৮ : লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা)

১৬ : মিরোস্লাভ ক্লোসা (জার্মানী)

১৫ : রোনাল্ডো (ব্রাজিল)

১৪ : গার্ড মুলার (জার্মানী), কিলিয়ান এমবাপ্পে (ফ্রান্স)

১৩ : জাস্ট ফনটেইন (ফ্রান্স)

১২ : পেলে (ব্রাজিল)

১১ : জার্গেন ক্লিন্সম্যান (জার্মানী), সান্দোর কোসিস (হাঙ্গেরি)

১০ : গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা (আর্জেন্টিনা), হ্যারি কেন (ইংল্যান্ড)

 




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