মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৬ উপলক্ষে আলোচনা সভা, বর্ণাঢ্য র্যালি ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।
জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শেখ কামাল মেহেদী। সরকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস্তামুল হকের সঞ্চালনায় “পরিবর্তন আজকের পদক্ষেপ, আগামীর নিরাপত্তা” প্রতিপাদ্যের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক নিগার ইসলাম।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, পরিবেশ রক্ষায় বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে। বর্তমানে বৃক্ষরোপণের উপযুক্ত সময় উল্লেখ করে তিনি সবাইকে বাড়ি, প্রতিষ্ঠান ও আশপাশের খালি জায়গায় গাছ লাগানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এতে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে, তেমনি মানুষও উপকৃত হবে।
তিনি আরও বলেন, যেখানে-সেখানে বর্জ্য না ফেলে নির্ধারিত স্থানে ফেলতে হবে। সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টার মধ্যে নির্ধারিত স্থানে ময়লা ফেলা নিশ্চিত করা সকলের নাগরিক দায়িত্ব।
আলোচনা সভা শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
এর আগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।
র্যালিতে আরও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শেখ কামাল মেহেদী, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন, মেহেরপুর টিটিসির অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী শামীম হোসেন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা শাইখুল ইসলামসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পরিবেশপ্রেমীরা।