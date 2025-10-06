মেহেরপুর নিউজ:
বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে জেলা প্রশাসন ও গণপূর্ত বিভাগের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তরিকুল ইসলাম। এতে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস.এম. রফিকুল হাসান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খাইরুল ইসলাম প্রমুখ।
সভায় বক্তারা টেকসই বসতি গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, পরিকল্পিত নগরায়ণ ও সুষম অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলাই বিশ্ব বসতি দিবসের মূল লক্ষ্য।
এর আগে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি র্যালি জেলা প্রশাসন চত্বর থেকে বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।