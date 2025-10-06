সোমবার, ৬ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২১শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র‍্যালি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র‍্যালি

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৬, ২০২৫ ৬:৪০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে জেলা প্রশাসন ও গণপূর্ত বিভাগের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তরিকুল ইসলাম। এতে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস.এম. রফিকুল হাসান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খাইরুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা টেকসই বসতি গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, পরিকল্পিত নগরায়ণ ও সুষম অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলাই বিশ্ব বসতি দিবসের মূল লক্ষ্য।

এর আগে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি র‍্যালি জেলা প্রশাসন চত্বর থেকে বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

বারাদি ইউনিয়ন বিএনপির স্মরণসভা, দোয়া মাহফিল ও বিক্ষোভ...

মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

ঝাউবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে বি এম ক্রীড়া পরিষদের জয়

মেহেরপুরে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের...

মেহেরপুরে নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণভাতা চেক বিতরণ

যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন...