মেহেরপুর নিউজ:
বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার সকালে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এবং মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের সহযোগিতায় সিভিল সার্জন অফিস মিলনায়তনে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের এবারের প্রতিপাদ্য “জীবনের সূচনায় মাতৃদুগ্ধ পান, টেকসই উদ্যোগ করি বেগবান” উপস্থাপন করেন সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক।
এ সময় প্রতিপাদ্যের ওপর বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. রফিকুল আলম। তিনি নবজাতকের সুস্থ বিকাশ ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে জন্মের পরপরই শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর গুরুত্ব তুলে ধরেন।
আলোচনা সভার আগে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদের নেতৃত্বে র্যালিটি মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সামনে থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিভিল সার্জন অফিসে এসে শেষ হয়।
র্যালিতে আরও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. রফিকুল আলম, ইন্সপেক্টর মোফাজ্জল হোসেন, জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা সফিউদ্দীনসহ স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী।