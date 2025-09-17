বুধবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে গুণী শিক্ষকদের নাম ঘোষণা

সেপ্টেম্বর ১৭, ২০২৫ ৬:০৮ অপরাহ্ণ

বিশ্ব শিক্ষক দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে গুণী শিক্ষকদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী —কলেজ পর্যায়ে: মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. একেএম নজরুল কবির, স্কুল পর্যায়ে: আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফয়জুল কবির।

এছাড়াও মাদ্রাসা (এবতেদায়ী) পর্যায়ে: মুজিবনগর উপজেলার মানিকনগর ডিএইচ আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার মৌলভী (ইবতেদায়ী) শিক্ষক শামীমা আক্তার, মাদ্রাসা (দাখিল) পর্যায়ে: আমঝুপি আলিম মাদ্রাসার আইসিটি বিভাগের সহকারী শিক্ষক মোছাঃ দিলরুবা পারভীন, মাদ্রাসা (ফাজিল) পর্যায়ে: আমঝুপি ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মাহবুব-উল-আলম, মাধ্যমিক (কারিগরি) পর্যায়ে: মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের শিক্ষক টিপু সুলতান, কলেজ (কারিগরি) পর্যায়ে: মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের চিফ ইন্সট্রাক্টর (ফার্ম মেশিনারি) ও ফার্ম মেশিনারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মোঃ শফিউদ্দিনের নাম ঘোষনা করা হয়।



