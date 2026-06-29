সোমবার, ২৯শে জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৩ই মহর্‌রম, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জুন ২৯, ২০২৬ ১১:৪৪ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) আবুল হাসেম এবং সিডিপির কো-অর্ডিনেটর জন পি বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা।

এর আগে দিবসটি উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে র‍্যালিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

র‍্যালিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, সরকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইস্তামুল হক, শাকির আহমেদ ও ফারুকুল ইসলাম, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রফিকুল ইসলাম, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাসেম, জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা আক্তার হোসেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক তৌহিদুল ইসলাম, সিডিপির কো-অর্ডিনেটর জন পি বিশ্বাসসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা শিশু শ্রম নির্মূলে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সব শিশুর শিক্ষা ও নিরাপদ শৈশব নিশ্চিত করতে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে টুঙ্গী...

মেহেরপুর জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে বেইজ প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ

সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুরে জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে পিকেএসএফের উদ্যোগে চাকরি মেলার উদ্বোধন, ১৮ ট্রেডে...