শুক্রবার, ১৭ই জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২রা শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২রা সফর, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন আর নেই
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন আর নেই

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ১৭, ২০২৬ ৮:২৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

শুক্রবার সন্ধ্যায় দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্রসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী ও শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকাল ৯টায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন করা হবে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

জাসাসের উদ্যোগে মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ ও গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা কৃষক দলের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

আমদহ ইউনিয়ন ফাইনালে, আমঝুপিকে ১-০ গোলে হার

মেহেরপুরে রাস্তার কাজ পরিদর্শন করলেন জামায়াত নেতা সোহেল...

মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে খেলাধুলার বিকল্প নেই-ষোলটাকা ইউপির সাবেক...

চারু শিল্পী গােলাম মােস্তফার ইন্তেকাল