বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন আর নেই

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।
শুক্রবার সন্ধ্যায় দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্রসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী ও শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকাল ৯টায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন করা হবে।