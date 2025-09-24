বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল বুড়িপোতায় তারুণ্যের উৎসব গোল্ডকাপ ফুটবল
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

বুড়িপোতায় তারুণ্যের উৎসব গোল্ডকাপ ফুটবল

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৫ ৮:২৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনালে উঠেছে ১ নম্বর ওয়ার্ড একাদশ।

বুধবার বিকেলে হরিরামপুর মাঠে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে ৬ নম্বর ওয়ার্ড একাদশকে পরাজিত করে। খেলায় প্রথমার্ধের ১৩তম মিনিটে পারভেজ এবং দ্বিতীয়ার্ধের ১১তম মিনিটে খালিদ একটি করে গোল করেন।

খেলা শুরুর আগে বুড়িপোতা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। এ সময় ইউপি সদস্য সার্থক আলি, চঞ্চল মিয়া, আলমগীর হোসেন লালটু, শাহাদাত হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মুজিবনগরে জেলা প্রশাসকের সাথে সুধী সমাবেশে মতবিনিময়

মেহেরপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের...

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুরে ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে যাদুখালি স্কুল এন্ড...

মেহেরপুরে ফেনসিডিল মামলায় একজনের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

মেয়েদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়