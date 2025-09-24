বুড়িপোতায় তারুণ্যের উৎসব গোল্ডকাপ ফুটবল

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনালে উঠেছে ১ নম্বর ওয়ার্ড একাদশ।
বুধবার বিকেলে হরিরামপুর মাঠে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে ৬ নম্বর ওয়ার্ড একাদশকে পরাজিত করে। খেলায় প্রথমার্ধের ১৩তম মিনিটে পারভেজ এবং দ্বিতীয়ার্ধের ১১তম মিনিটে খালিদ একটি করে গোল করেন।
খেলা শুরুর আগে বুড়িপোতা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। এ সময় ইউপি সদস্য সার্থক আলি, চঞ্চল মিয়া, আলমগীর হোসেন লালটু, শাহাদাত হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।