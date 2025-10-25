শনিবার, ২৫শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বুড়িপোতা ইউনিয়নের গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ২ নম্বর ওয়ার্ড একাদশ

অক্টোবর ২৫, ২০২৫ ৭:০৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ওয়ার্ড ভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ২ নম্বর ওয়ার্ড (হরিরামপুর ঝাঁঝা) একাদশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

শনিবার বিকালে গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ২ নম্বর ওয়ার্ড একাদশ ১-০ গোলে ১ নং ওয়ার্ড (ফতেপুর, কামদেবপুর ইছাখালী) একাদশকে পরাজিত করে।খেলায় দ্বিতীয়ার্ধের ৪ মিনিটের সময় রমে জয় সূচক গোলটি করেন।

খেলায় বিজয়ী দলের রমে অব দা ম্যাচ,রকি সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার লাভ করেন। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিস মোঃ খায়রুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার তুলে দেন। বুড়িপোতা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পাবলিক প্রসিডিটর এস এম সাইদুর রাজ্জাক টোটন, গোভীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি নাসির উদ্দিন।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অন্যদের মধ্যে আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন,প্রধান শিক্ষক সাহারুল ইসলাম, ইদ্রিস আলী, আকছেদ আলী, ইউপি সচিব সানোয়ার হোসেন সানু,ইউপি সদস্য সার্থক আলি, আলমগীর হোসেন লালটু, শাহাদাত হোসেন,আমপারা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



