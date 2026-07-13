সোমবার, ১৩ই জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৭শে মহর্‌রম, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত বুড়িপোতা ইউনিয়নের জয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

বুড়িপোতা ইউনিয়নের জয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ১৩, ২০২৬ ৮:৫০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত সদর উপজেলা পর্যায়ের জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে জয় দিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে বুড়িপোতা ইউনিয়ন।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বুড়িপোতা ইউনিয়ন ১-০ গোলে পিরোজপুর ইউনিয়নকে পরাজিত করে।

ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের ২৪ মিনিটে বদলি খেলোয়াড় সোলায়মান জয়সূচক গোলটি করেন। ডি-বক্সের বাইরে থেকে শামীমের নেওয়া কিক আনমার্ক অবস্থানে থাকা সোলায়মানের কাছে পৌঁছালে তিনি সরাসরি শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন। তার করা একমাত্র গোলেই বুড়িপোতা ইউনিয়ন মূল্যবান জয় তুলে নিয়ে সেমিফাইনালে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করে।

পুরো ম্যাচজুড়ে দুই দলই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দিলেও শেষ পর্যন্ত সোলায়মানের একমাত্র গোলই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর সদর উপজেলায় জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের...

মেহেরপুরে জুলাই শহীদ দিবস ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস...

মেহেরপুর সদর উপজেলায় জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের...

হিন্দু ধর্মাবলম্বী বৃদ্ধ মহিলাকে হুইলচেয়ার প্রদান

মেহেরপুরে পুনাকের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

গোভীপুর মাঠ ও কবরস্থান পরিচালনা কমিটি গঠন