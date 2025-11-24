সোমবার, ২৪শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

বুয়েটের প্রভাষক হলেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান মোস্তফা সাফিক শাহারিয়ার

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৪, ২০২৫ ১০:০০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হলেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান মোস্তফা সাফিক শাহরিয়ার।

মোস্তফা শফিক শাহারিয়ার মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার ৮ নং ওয়ার্ডের শরিফুল ইসলাম মিন্টুর ছেলে।

তিনি মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ২০১৭ সালে এসএসসি, ২০১৯ সালে নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। এরপর তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হন। বর্তমানে তিনি বিএসসি শেষ করে, এমএসসি তে পড়াশোনা করছেন। এবং ডিপার্টমেন্ট অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।




