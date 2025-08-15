শুক্রবার, ১৫ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩১শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২০শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিনে মেহেরপুরে দোয়া মাহফিল

আগস্ট ১৫, ২০২৫ ৮:৩৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সদস্য আনছার উল হক। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, এম.এ.কে. খায়রুল বাশার, রোমানা আহম্মেদ, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, মীর ফারুক, ওমর ফারুক লিটন, রেজাউল হক, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু প্রমুখ।
পরে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।


