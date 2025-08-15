বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিনে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুর নিউজ:
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, সাবেক ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, মোনাখালি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রায়হান, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আশরাফুল হক কালু, ছাত্রদল নেতা লিংকন ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সালাউদ্দিন প্রমুখ।
পরে দোয়া পরিচালনা করেন আহমেদ আলী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম। এ সময় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।