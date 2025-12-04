বৃহস্পতিবার, ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা সারাদেশখুলনা বিভাগ বেগম খালেদা জিয়ার জন্য সারাদেশে দোয়া ও প্রার্থনার আহ্বান সরকারের
খুলনা বিভাগচট্টগ্রাম বিভাগজাতীয় ও আন্তর্জাতিকঢাকা বিভাগপ্রবাসীদের কথাবরিশাল বিভাগরংপুর বিভাগরাজনীতিরাজশাহী বিভাগসিলেট বিভাগস্বাস্থ্য

বেগম খালেদা জিয়ার জন্য সারাদেশে দোয়া ও প্রার্থনার আহ্বান সরকারের

কর্তৃক Enayet Akram
ডিসেম্বর ৪, ২০২৫ ১১:৪৩ পূর্বাহ্ণ

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, সাবেক রাষ্ট্রপতির স্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি কামনা করে আগামী শুক্রবার বাদ জুমা দেশের সকল মসজিদে দোয়ার আহ্বান জানিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। বাসস

পাশাপাশি মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডাসহ অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়ে সংশ্লিষ্ট ধর্মের রীতি ও আচার অনুযায়ী প্রার্থনারও আহ্বান জানানো হয়েছে।

একই সঙ্গে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য দোয়া ও প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন বৈধ: সুপ্রিম কোর্ট

ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় মৃদু ভূ-কম্পন অনুভূত

গণভোট ও সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে ১ লাখ...

৭ ডিসেম্বরের পর সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল...

চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছেন বেগম খালেদা জিয়া :...

জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ইসির বিজ্ঞপ্তি : যে প্রশ্ন...