বেগম খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মবার্ষিকীতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

আগস্ট ১৫, ২০২৫ ৭:৫৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ এবং জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির প্রমুখ।

পরে খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় বিশেষ দোয়া পরিচালনা করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।


