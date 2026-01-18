বেগম খালেদা জিয়া ও আব্দুস সাত্তার মুক্তার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল

মেহেরপুর নিউজ:
বিএনপি চেয়ারপারসন মরহুম বেগম খালেদা জিয়া এবং মেহেরপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মরহুম আব্দুস সাত্তার মুক্তার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শামীমুল ইসলাম।
দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি ও বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি খাইরুল বাশার, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি নেতা কিয়াম উদ্দিন, মামুনুর রশিদ, হিরোক, চঞ্চল শেখসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।
অনুষ্ঠান শেষে মরহুম বেগম খালেদা জিয়া ও মরহুম আব্দুস সাত্তার মুক্তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।