বেগম সেলিমা রহমান ইউনাইটেড হাসপাতালে সিসিইউতে ভর্তি

কর্তৃক Enayet Akram
ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৬ ২:২৪ অপরাহ্ণ
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালের ভর্তি হয়েছেন।

আজ (রোববার) বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বাসস

দলীয় সূত্র ও পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) রাত ১০টার দিকে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন সেলিমা রহমান। এরপর দ্রুত তাকে ইউনাইটেড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকদের পরামর্শে তাকে সিসিইউতে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন আছেন।

বেগম সেলিমা রহমানের রোগমুক্তি ও দ্রুত সুস্থতা কামনায় তার পরিবার ও দলের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে দোয়া চাওয়া হয়েছে।




