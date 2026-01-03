বৈশাখী টিভিতে নিয়োগ পেল মুনিব

শনিবার, ৩রা জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
জানুয়ারি ৩, ২০২৬ ৫:৫৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল বৈশাখী টিভিতে নিয়োগ পেয়েছেন আব্দুল্লাহ আল মুনিব। শনিবার বিকেলে বৈশাখী টিভির উপ-মহাব্যবস্থাপক টিপু আলম মিলনের স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে মুনিবের হাতে তুলে দেন বৈশাখী টিভির হেড অব অনলাইন অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া এইচ এম নাহিয়ান।

বৈশাখী টিভিতে নিয়োগ পাওয়ায় আব্দুল্লাহ আল মুনিবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সাংবাদিকসহ মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সুধীজন। তারা আশা প্রকাশ করেন, পেশাদারিত্ব ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি গণমাধ্যমে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন।




