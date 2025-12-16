ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

মেহেরপুর নিউজ:
সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরেও ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়।
সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেহেরপুর জেলার সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিনের কর্মসূচির সূচনা করা হয়। সকাল ৯টায় মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।
এ সময় বাংলাদেশ পুলিশ, কারারক্ষী, আনসার ও ভিডিপি, বিএনসিসি, রোভার স্কাউট, গার্ল গাইডসসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।
কুচকাওয়াজ শেষে মনোজ্ঞ ডিসপ্লে প্রদর্শিত হয় এবং পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। কুচকাওয়াজের বড় গ্রুপে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বিএম কলেজ প্রথম স্থান অধিকার করে, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় দ্বিতীয় এবং জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ তৃতীয় স্থান লাভ করে। ছোট গ্রুপে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রথম, হলি পাবলিক অ্যান্ড জুনিয়র হাই স্কুল দ্বিতীয় এবং কালেক্টরেট স্কুল তৃতীয় স্থান অর্জন করে।
ডিসপ্লে প্রতিযোগিতায় বড় গ্রুপে সরকারি শিশু পরিবার প্রথম, মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বিএম কলেজ গার্ল গাইড দ্বিতীয় এবং একই প্রতিষ্ঠানের দল তৃতীয় স্থান লাভ করে। ছোট গ্রুপে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রথম এবং হলি পাবলিক অ্যান্ড জুনিয়র হাই স্কুল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) মোঃ তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. সৈয়দ নজরুল কবীর, সিভিল সার্জন ডা.আবু সাঈদ, সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমিন,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেঃ আতিকুল হক, জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) মেহেদী হাসান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিস মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা কমান্ড্যান্ট কামরুজ্জামান, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক সঞ্জীব কুমার রায়,জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ পরিচালক আব্দুস সাত্তার, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষে উপ-পরিচালক সিরাজুম মনির, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আসাদুল ইসলামসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।