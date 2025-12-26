বড়দিন উপলক্ষে মুজিবনগরের বিভিন্ন চার্চ পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর নিউজঃ
খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শুভ বড়দিন উপলক্ষে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. সৈয়দ এনামুল কবির মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন চার্চ পরিদর্শন করেছেন।
বৃহস্পতিবার তিনি মুজিবনগর উপজেলার ইম্মানুয়েল চার্চ (বল্লভপুর), রতনপুর ক্যাথলিক চার্চ ও ভবরপাড়া ক্যাথলিক চার্চ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং তাদের সার্বিক খোঁজখবর নেন।
পরে সন্ধ্যায় রতনপুর ক্যাথলিক চার্চে আয়োজিত বড়দিনের মেলার উদ্বোধন করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির কেক কেটে বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন।
এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদাসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা।
জেলা প্রশাসক বলেন, “ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিলেই আমাদের দেশ। সকল ধর্মের মানুষের উৎসব আনন্দের সঙ্গে উদযাপন করাই আমাদের ঐতিহ্য।”