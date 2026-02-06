শুক্রবার, ৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
ভরাট-দুর্লভপুরে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী নাজমুল হুদার ভােট প্রার্থনা

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৬ ৮:৪০ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনােনিত প্রার্থী নাজমুল হুদা ভরাট ও দুর্লভপুর গ্রামে ভােটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন।

শুক্রবার বিকেলে তিনি দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকদের সাথে নিয়ে ভােটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন।




