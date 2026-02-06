ভরাট-দুর্লভপুরে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী নাজমুল হুদার ভােট প্রার্থনা

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ভরাট-দুর্লভপুরে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী নাজমুল হুদার ভােট প্রার্থনা কর্তৃক Meherpur News ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৬ ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৬ ৮:৪০ অপরাহ্ণ মেহেরপুর নিউজ : মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনােনিত প্রার্থী নাজমুল হুদা ভরাট ও দুর্লভপুর গ্রামে ভােটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। শুক্রবার বিকেলে তিনি দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকদের সাথে নিয়ে ভােটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। Array সম্পর্কিত পোস্ট গাংনীর গাঁড়াবাড়ীয়া এলাকায় ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৬ মাসুদ অরুণের পক্ষে মুজিবনগরে বিএনপির গণসংযোগ ও মতবিনিময় ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৬ মেহেরপুরে ছাত্রশিবিরের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৬ মেহেরপুরে স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সচিবের মতবিনিময়... ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৬ গণভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৫৪ বছরের ভুলত্রুটি সংশোধন করা... ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৬ মেহেরপুরে স্বাস্থ্য বিভাগের অভিযান: নাম-ঠিকানাবিহীন ও পচা দই... ফেব্রুয়ারি ৫, ২০২৬